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        Çanakkale'de zincirleme kaza; 8 ölü, 21 yaralı (4)

        TOMRUKYÜKLÜ KAMYON REFÜJÜ AŞIP, KARŞI ŞERİDE DEVRİLMİŞÇanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 17:46 Güncelleme: 10.05.2025 - 17:46
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        Çanakkale'de zincirleme kaza; 8 ölü, 21 yaralı (4)
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        TOMRUKYÜKLÜ KAMYON REFÜJÜ AŞIP, KARŞI ŞERİDE DEVRİLMİŞ

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 12.45'te meydana gelen, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Kazanın Ezine'den Çanakkale yönüne seyir halinde olan Oktay Bakır'ın (35) kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjü geçerek karşı şeride devrilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Kazadan sonra kamyonun kasasındaki tomrukların yola saçıldığı bildirildi. Bu sırada Çanakkale'den Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü tomruklara çarpıp, savrularak şarampole girdiği belirtildi.

        VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

        Yaralanan 21 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaralıları hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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