Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de zincirleme kaza; 8 ölü, 21 yaralı (5)

        HAYATINIKAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı kazada ölenlerin isimleri belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:35 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de zincirleme kaza; 8 ölü, 21 yaralı (5)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAYATINIKAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı kazada ölenlerin isimleri belli oldu. Kazada ölenlerin kamyon şoförü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, muavin Semih Atmaca ile otobüsün yolcuları Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt, Fatma Bektaş ve Aynur Kocabey olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de zincirleme kaza; 8 ölü, 21 yaralı (4)
        Çanakkale'de zincirleme kaza; 8 ölü, 21 yaralı (4)
        GÜNCELLEME 4 - Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 8 k...
        GÜNCELLEME 4 - Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 8 k...
        Çanakkale'de zincirleme kaza; 8 ölü, 20 yaralı (3)
        Çanakkale'de zincirleme kaza; 8 ölü, 20 yaralı (3)
        GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 8 k...
        GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 8 k...
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 8 k...
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 8 k...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 5 kiş...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 5 kiş...