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        Nefes borusuna yiyecek kaçan Çağrı, 5 gün sonra öldü

        ÇANAKKALE'de nefes borusuna yiyecek kaçan 9 yaşındaki Çağrı Misli, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 19:43 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:45
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        Nefes borusuna yiyecek kaçan Çağrı, 5 gün sonra öldü
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        ÇANAKKALE'de nefes borusuna yiyecek kaçan 9 yaşındaki Çağrı Misli, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Misli, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, 19 Mayıs'ta alışveriş merkezindeki bir restoranda meydana geldi. Barbaros İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Çağrı Misli'nin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Misli, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Misli, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Misli için bugün ikindi vakti Baklacı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Misli'nin yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Misli, şehir mezarlığına defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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