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        Çanakkale'de yılanların 'çiftleşme dansı' kamerada

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, iki yılanının 'çiftleşme dansı' görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:35
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        Çanakkale'de yılanların 'çiftleşme dansı' kamerada
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, iki yılanının 'çiftleşme dansı' görüntülendi.

        Bayramiç ilçesine bağlı Hacıköyü'nde yaşayan İsa Varol (62), bir arkadaşının elma bahçesinden otomobiliyle Bayramiç'teki evine dönerken yol üzerinde 2 yılanın 'çiftleşme dansı' yaptığını fark etti. Varol, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Varol o anları "Yolun üzerinde, orta yerinde otların içerisinde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim. Önce ne olduğunu anlayamadım. Arabayı durdurdum. Biraz yaklaşınca iki yılanın çiftleşme dansı yaptığını görünce de cep telefonumu çıkarıp, kayda aldım" diyerek anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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