Çanakkale'de 1,5 tonluk 'Paşa', alıcısını bekliyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Kurban Bayramı için canlı hayvan pazarına getirilen 1,5 ton ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa, 450 bin liraya satışa çıkarıldı. Paşa'nın alıcısını beklediğini belirten besici Mustafa Dündar (52), "Boğamız yaklaşık 1,5 ton ağırlığında olup, babası Montofon cinsi, annesi ise Simental cinsi bir hayvandır. Biz hayvanımızı yonca, yulaf ve arpa ile besliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar da görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesinde besici Mustafa Dündar, yaklaşık 1 ton 500 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğasını 450 bin liraya satışa sundu. Küçük yaştan itibaren besicilik yaptığını dile getiren Dündar, "Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşmaktayız. Dededen kalma meslek. Hemen hemen 40 yıldır da bu işin içerisindeyim. Her yıl kurbanlık hayvan da beslerim. Şu anda kurbanlık hayvan olarak beslediğimiz Paşa, yaklaşık 1,5 ton ağırlığında olup, babası Montofon cinsi, annesi ise Simental cinsi bir hayvandır. Biz hayvanımızı yonca, yulaf ve arpa ile besliyoruz. Organik Kırmızı Et Üreticiler Birliğine de üyeyim. Sertifikalı hayvan yetiştiriciliği de yapıyorum. Paşa, Erecek köyü otlaklarında doğmuş, büyümüş ve belirli bir yaşa gelmiş ve boğalık da yapmıştır artık kurbanlık olarak besliyoruz" ifadelerini kullandı.