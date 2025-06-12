Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (3)

Çanakkale’de merkeze bağlı Kumkale köyünde, saat 18.15 sıralarında Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden sağlık personelinin Ahmet Seçkin (34), ağır yaralı olan vatandaşın ise babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23) olduğu öğrenildi.

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