Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (3)

        KİMLİKLERİBELLİ OLDUÇanakkale'de merkeze bağlı Kumkale köyünde, saat 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 23:19 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KİMLİKLERİBELLİ OLDU

        Çanakkale’de merkeze bağlı Kumkale köyünde, saat 18.15 sıralarında Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden sağlık personelinin Ahmet Seçkin (34), ağır yaralı olan vatandaşın ise babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23) olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (2...
        Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (2...
        GÜNCELLEME 2- Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi, 1 sağlı...
        GÜNCELLEME 2- Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi, 1 sağlı...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi, 1 sağlık...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi, 1 sağlık...
        Bozcaada'ya geçiş yapacak araçlar için yaz sezonu düzenlemesi yapıldı
        Bozcaada'ya geçiş yapacak araçlar için yaz sezonu düzenlemesi yapıldı
        Saliha Gizem'i öldürüp gömen 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Saliha Gizem'i öldürüp gömen 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı