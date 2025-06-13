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        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazada sürücüye indirimli 4 yıl 2 ay hapis cezası

        ÇANAKKALE'de bisiklet turuna katılmak için antrenman yapan üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e (23) kamyoneti ile çarpıp ölümüne neden olan sürücü Sezai Çekiç (56), indirimli 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:39 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:45
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        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazada sürücüye indirimli 4 yıl 2 ay hapis cezası
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        ÇANAKKALE'de bisiklet turuna katılmak için antrenman yapan üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e (23) kamyoneti ile çarpıp ölümüne neden olan sürücü Sezai Çekiç (56), indirimli 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaza, 28 Nisan 2024'te saat 19.00 sıralarında Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. Sezai Çekiç yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı. 5 Mayıs'ta düzenlenen 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yapan Güneş, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan Sezai Çekiç, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        EHLİYETİ DE GERİ ALINDI

        Sezai Çekiç hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya hayatını kaybeden Zeliha Güneş'in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Avukatların dinlemesinin ardından kararını açıklayan hakim, sanık Sezai Seçkin'in 'Taksirle ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ancak sanığın yargılanma sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezasında 'takdiri indirim yapılıp', cezası 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirildi. Hakim ayrıca kazada asli kusurlu olduğu belirlenen Seçkin'in sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl geri alınmasına karar verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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