Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 13.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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