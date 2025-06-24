Çanakkale'de orman yangını (4)

VALİTORAMAN: YANGINDA TOPLAM 250 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan 7 uçak, 6 helikopter, karadan ise 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler ile toplam 182 personel müdahale ediyor. Devam eden çalışmalarla ilgili Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Dardanos Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Yangının ziraat alanında başlayıp ormana sıçradığını söyleyen Vali Toraman, “Yangın fıstık çamı plantasyon alanında büyük ölçüde etkili oldu. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum meydana gelmedi. Alan içerisindeki bir adet GES tesisi etkilendi. Arkadaşlarımızın ilk tespitlerine göre yaklaşık 80 hektarlık orman ve 125 hektarlık ziraat alanı yangından etkilendi. Toplamda 205 hektarlık alan bu yangından etkilenmiş gözüküyor. Yangın etkisini büyük ölçüde kaybetti. Arkadaşlarımızın söndürme müdahaleleri devam ediyor. Büyük geçmiş olsun diyorum" dedi.

Son zamanlarda kentte özellikle insan kaynaklı orman yangınları ve arazi yangınlarının yoğunluk gösterdiğini söyleyen Vali Ömer Toraman, "Biz de kıymetli hemşerilerimizden yangına karşı hassasiyetlerinin yüksek olmasını, dikkatli olmalarını, tedbirli olmaları konusunda defaatle uyarılarda bulunduk. Özellikle biçerdöver kullanırken ve diğer tarım aletlerini kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı bir kere daha sıcaklıkların çok yüksek seyrettiği, nemin düştüğü ve rüzgarın şiddetli olduğu bu mevsimlerde azami dikkat göstermeye davet ediyoruz. Müdahale eden bütün Orman teşkilatının ve diğer görev alan arkadaşların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yangın bölgesinin emniyetini jandarma ekiplerimiz yeterli kuvvetle aldılar. Ezine-Ayvacık Karayolu'nu dumandan kaynaklı etkilenmesi sebebiyle bir müddet trafiğini kesmek durumunda kaldık. Yaklaşık bir 15 dakika kadar trafik kesilerek tedbir alındı. Emniyet bölge trafik ekiplerimiz ve jandarma ekiplerimiz vatandaşımızın yangın bölgesindeki can ve mal emniyetini muhafaza etmek için sahada gayretle çalıştılar. Vatandaşlarımızı yangınlara karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.