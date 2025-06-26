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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

        ÇANAKKALE'ninBiga ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:44 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:50
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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
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        ÇANAKKALE'ninBiga ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla yangına havada 4 uçak, 2 helikopter, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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