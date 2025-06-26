Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla yangına havada 4 uçak, 2 helikopter, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE'ninBiga ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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