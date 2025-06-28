Kayıp olarak aranırken 25 saat sonra evine döndü

Öte yandan Yenice'ye bağlı Bekten köyünde yaşayan Ali Akbaş'ı arama çalışmalarının ise jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Çan ilçesi Eskiyayla köyünde yaşayan Asiye Gören, dün saat 07.30 sıralarında kayboldu. Yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Gören, geniş alanda aranırken, bugün saat 08.30'da köyüne döndü. 25 saat sonra evine gelen Gören, köyde sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı Çan Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Asiye Gören'in, köyün etrafında gezdiğini, arandığından haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, kayıp olarak aranan Asiye Gören (70), 25 saat sonra evine döndü. Yenice'ye bağlı Bekten köyünden Ali Akbaş'ı (65) ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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