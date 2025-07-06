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        Çanakkale'de maki yangını kontrol altında (2)

        2,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü yakınlarında saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:35 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:40
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        Çanakkale'de maki yangını kontrol altında (2)
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        2,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü yakınlarında saat 11.30 sıralarında çıkan maki yangın, 2 uçak ve 1 helikopterle havadan, 8 arazöz, dozer ve 48 personelle karadan yapılan müdahaleyle saat 13.30 sıralarında kontrol altına alındı.

        Öte yandan yangında bölgede bulunan 3 hayvan damı, ağıl ile 2 traktör römorku yandı. Mahallelinin hayvanları son anda çıkardıkları öğrenildi.

        İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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