Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı

Yangın saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, karadan yapılan müdahalenin ardından saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

ÇANAKKALE’de tarım arazisinde çıkan yangın, yapılan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

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