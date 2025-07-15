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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı

        ÇANAKKALE'de tarım arazisinde çıkan yangın, yapılan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 01:45 Güncelleme: 15.07.2025 - 01:50
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı
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        ÇANAKKALE’de tarım arazisinde çıkan yangın, yapılan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, karadan yapılan müdahalenin ardından saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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