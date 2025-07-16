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        Çanakkale'de orman yangını (6)

        EKİPLERALEVLERİN ARASINDA YANGINA MÜDAHALE EDİYORÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde ve Tekirdağ Şarköy ilçesi Kaytandere mahallesinde başlayarak Gelibolu ilçesine ulaşan orman yangınlarında yoğun rüzgar ve ateşle ekipler mücadele ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 05:33 Güncelleme: 16.07.2025 - 05:35
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        Çanakkale'de orman yangını (6)
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        EKİPLERALEVLERİN ARASINDA YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde ve Tekirdağ Şarköy ilçesi Kaytandere mahallesinde başlayarak Gelibolu ilçesine ulaşan orman yangınlarında yoğun rüzgar ve ateşle ekipler mücadele ediyor. Devam eden yangınlarda alevlerin arsasında kalan arazöz cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık'ta sadece alevlerle değil, şiddetli rüzgârla da mücadele ediyoruz. Yeşil Vatan için gece gündüz demeden, son alev sönene kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

        Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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