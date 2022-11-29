Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,83 HTS Domates (salçalık) Kg 3,60 HTS Kırmızı biber Kg 10,76 HTS Arpa (yemlik) Kg 6,01 MTS Mısır (silajlık) Kg 1,08 MTS Elma (sanayi tipi) Kg 1,70 MTS Çilek Kg 14,94 MTS Kuru incir Kg 20,00 MTS İnek sütü Litre 8,57 MTS Koyun sütü Litre 7,86 MTS Keçi sütü Litre 8.73 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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