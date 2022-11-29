Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,83
|HTS
|Domates (salçalık)
|Kg
|3,60
|HTS
|Kırmızı biber
|Kg
|10,76
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,01
|MTS
|Mısır (silajlık)
|Kg
|1,08
|MTS
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|1,70
|MTS
|Çilek
|Kg
|14,94
|MTS
|Kuru incir
|Kg
|20,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|8,57
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|7,86
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8.73
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış