Avustralyalı koala Mannu'nun Çanakkale maceralarını anlatan film 10 Şubat'ta vizyona girecek

ÇANAKKALE (AA) - Avustralyalı koala Mannu'nun Çanakkale'deki maceralarını anlatan animasyon filminin 10 Şubat'ta vizyona gireceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşlar Araştırma Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, başkanlıklarınca hayata geçirilen proje kapsamında "Mannu Çanakkale'de" isimli animasyon filminin hazırlandığını anlattı.

Türkiye için 2023'ün çok önemli bir yıl olduğunu hatırlatan Kaşdemir, "Çanakkale olarak da biz Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde kentin öneminin ve anlamının çok farklı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Tarihi alan başkanlığı olarak Çanakkale farkındalığını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Animasyon filmle çocuklara Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu değişik ve eğlenceli bir şekilde anlatmayı arzu ediyoruz. Mannu Çanakkale'de isimli bu çizgi film, Avustralya'da başlayan bir yolculuğun Çanakkale'de bitişi ve özellikle bu süre içerisinde Çanakkale'nin, Çanakkale fedakarlığının, Çanakkale'deki o büyük mücadelenin çocuklara anlatılması, aktarılması, bunun eğlenceli bir şekilde yapılması arzu edilmekte. 10 Şubat'ta Mannu Çanakkale'de isimli animasyon film hem tüm Türkiye'mizde hem de birtakım Avrupa, Balkan, Orta Doğu devletleri ve Latin Amerika ülkelerinde vizyona girecek. Yani tabiri caizse 10 Şubat'ta tüm Türkiye'de ve dünyanın bir bölümünde gündem Çanakkale olacak."

Çanakkale ruhunu özellikle çocuklara ve gençlere aktarmanın başkanlıklarının öncelikli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Kaşdemir, filmin, TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile önemli kurumların işbirliğinde hazırlandığını söyledi. Kaşdemir, "Vizyona girdiğinde herkesin çok beğeneceği, özellikle çocukların çok beğeneceği, anne ve babaların da çocuklarını bu filme götürmekten büyük keyif alacağı çok anlamlı bir film oldu." ifadesini kullandı.

Kaşdemir, filmin galasının 8 Şubat'ta İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacağını sözlerine ekledi.

- "Mannu Çanakkale'de"

"Mannu Çanakkale'de" filminin konusu özetle şöyle:



"Avustralya’dan yola çıkan William, dedesine verilen madalyonu her yıl yapılan anma törenlerinde sergilenmesi için Çanakkale’ye götürmektedir. Yanında çok sevdiği evcil hayvanı Mannu’yu götüremez. Ancak Mannu’nun bir şekilde gizlice gitmenin yolunu bulmasıyla hikaye başlar. Hikaye boyunca Ayşe ve köpeği Minik, Cevher Nine, Amir, Nusret, Pala gibi sevimli karakterler William ve Mannu'ya eşlik ederken, Harry ve Garry gibi türlü türlü huyları olan çete üyeleri de kahramanların işlerini zorlaştırmak için ellerinden geleni yapar."



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