AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu ülkede 'Menderes mi olmalı, darbeci mi olmalı?' dediğimizde milyonlar 'Menderes' der. Bu ülkede 'Erdoğan mı olmalı, Kemal Bey mi olmalı?' dediğimizde milyonlarca insan 'Erdoğan' der. O yüzden bu 27 Mayıs günü söylüyorum ki bu ülkenin darbecilerini 15 Temmuz'da mahveden, hesap soran bu millet, bir daha bu ülkede darbeye izin vermeyecektir." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtımına katıldı.

Anadolu rengi Togg'u vatandaşlara tanıtan Bülent Turan, ilçe merkezinde kullandığı araçla tur attı.

Düzenlenen törende konuşan Turan, Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu idama götüren 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin üzerinden 63 yıl geçtiğini hatırlattı.

Turan, şöyle devam etti:

"İftiralarla, hakaretlerle, tiyatral mahkemelerle bu ülkenin yöneticilerini katlettiler. Şimdi de görüyorsunuz, dil aynı dil. 'Yargılayacağız, hesap soracağız, yok olacaksınız' diyorlar. Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz demirden korksak trene binmezdik. Bu ülkede 'Menderes mi olmalı, darbeci mi olmalı?' dediğimizde milyonlar 'Menderes' der. Bu ülkede 'Erdoğan mı olmalı, Kemal Bey mi olmalı?' dediğimizde milyonlarca insan 'Erdoğan' der. O yüzden bu 27 Mayıs günü, seçim arifesinde söylüyorum ki bu ülkenin darbecilerini 15 Temmuz'da mahveden, hesap soran bu millet, bir daha bu ülkede darbeye izin vermeyecektir. Bir daha Menderes veya benzeri başbakanların, cumhurbaşkanlarının idamına izin vermeyecektir. Ama maalesef bu ülke tarihinde bunlar oldu."

Menderes'in idamından sonraki süreçte akıl almaz gelişmeler yaşandığına işaret eden Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Utanarak söylüyorum. Adamı asmışsın, darbe ile asmışsın. Hukuksuzca asmışsın. Yetmemiş, ardından çıkmışsın. Urgan parasını icra emriyle ailesine, mirasçılarına tebliğ etmişsiniz. Bunlar tarihi vesikalarda var. Ve daha ötesi biz 27 Mayıs deyince kalbimiz acıyor. Ama bu ülkede yıllarca CHP'nin aldığı kararla biliyorsunuz 27 Mayıs bayram olarak kutlandı. 27 Mayıs, 1980 darbesine kadar bu ülkede resmi bayram olarak kutlandı. Dünyanın hangi ülkesi başbakanı astık diye bayram olarak kutlar? İşte bu adamlar bizimle helalleşmeye kalkıyorlar. Bu adamlar bizimle hesaplaşmaya kalkıyorlar. Biz buradayız. Yarın bu millet öyle bir tokat atacak ki hem Menderes'in hem diğer bakanların hatıraları tekrar şad olacak inşallah. Size güveniyoruz bu konuda."

- "Togg'un tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti'nin"

Bülent Turan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Yenicelilerle buluştuğunu belirtti.

Yerli otomobil için Türkiye'nin 60 yıldan beri bu hayali kurduğunu dile getiren Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerli araç dedik. Yapalım dedik. 27 Mayıs darbesini yapan anlayışın temsilcileri her iddiayı bozdular. Aşağıladılar ve izin vermediler. Ama güçlü bir lider geldi. Ekibiyle beraber çalıştı. Yüzde 100 tüm hakları Türk olan bu aracı imal etti. Bazıları diyor şurada yapıldı, burada yapıldı. Arkadaşlar Renault'nun büyük çoğunluğu Bursa’da yapılıyor. Peki Renault Türk malı mı? Hayır. Togg'un tüm hakları, endüstriyel hakları, bilişim hakları, bütün imkanları Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşim. Daha ucuz yapan varsa şu ülkeye yaptırırım. Daha iyi yapan varsa şu parçaları yaptırırım. Patron benim ama. Bu törene isterdim CHP'nin ilçe başkanı olsun, İYİ Partinin ilçe başkanı olsun. Bütün muhalefet burada olsun. Bu AK Parti'nin, MHP'nin, Büyük Birlik Partisinin, Yeniden Refah Partisinin işi değil ki. Bu Türkiye'nin işi. Türk imzası bu. İsteriz ki herkes gurur duysun. İsteriz ki beraber bununla mutlu olsun. Bin gez kardeşim. 'Daha iyisini yapacağız' de. 'Sen otomobil yaptın da ben kamyonetini yapacağım' de. Yarış böyle olur. Ama bunlar ‘Fabrika mı var canım. Nereden çıktı bu? Kim yapacak bunu? Togg diye bir hayal var' dedikleri için utançlarından buraya gelemiyorlar. Hatırlayın, birkaç ay önce Kılıçdaroğlu 'Güya Togg varmış fabrika nerede?' dedi. Demedi mi? 'Togg varmış, hayali var' dedi. Al sana Togg. Çatlasalar da patlasalar da bu ülkenin bağımsızlık kavgasında her türlü adımı atacağız."

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