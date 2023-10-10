Çanakkale'de tırın çarptığı ayının ölümüne üzülen ormancı sosyal medyada ilgi odağı oldu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Orman İşletme Müdürü olarak görev Mehmet Akkan'ın, tırın çarpması sonucu ölen boz ayıya sarılarak üzüldüğü anlara ait görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Biga-Çan yolunda dün gece seyir halinde olan tır, 2,5-3 metre boylarında, 150-200 kilogram ağırlığında "ursus arctos" cinsi boz ayıya çarptı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, boz ayı öldü.

Kazanın ardından olay yerine gelen Akkan, bölgede bir süredir takibini yaptığı boz ayının yerde cansız şekilde yattığını görünce duygusal anlar yaşadı.

Hayvan sevgisiyle tanınan Akkan, boz ayıya sarılarak yüzünden öptü.

Yaşadığı üzüntüyü dile getirmek için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akkan, "Gücün, akıllılığın, güzelliğin, zekanın simgesi, Kazdağlar'ının gerçek sahibi, erkek boz ayının elim bir trafik kazası sonucu ölmesine çok üzüldüm." ifadelerine yer verdi.

Anavatanı Avrupa ve Kuzey Asya olan boz ayı, her ne kadar etçil hayvan olarak sınıflandırılırsa da etten çok sebze ve meyvelerle beslendiği bilgisini de aktaran Akkan, şunları kaydetti:

"Boz ayılar aynı zamanda ağaçlara da iyi tırmanırlar. Ortalama 1.80-2.00 metre boyunda ve 150-200 kilogram ağırlığında olabilen boz ayılar hemen hemen bütün düşmanları ile baş edebilecek kadar güçlüdürler. Buna rağmen genellikle sakin yaradılışlı olan boz ayılar kızdırıldıkları veya yaralandıkları zaman çok tehlikeli olurlar. Yaz aylarında yeterince yiyecek bularak şişmanlayan boz ayılar havaların soğumasıyla inlerine çekilerek derin bir uykuya dalarlarsa da bu gerçek bir kış uykusu değildir. Bu uyku esnasında sık sık uyanarak dışarıya çıktıkları olur. Hatta yavrular bile bu uyku esnasında dünyaya gelirler.

Ayıların gebelik müddetleri 200-250 gün arasındadır. Doğduklarında çok küçük olan ayı yavruları 180-350 gram civarında olurlar. Dişi ayı yavrularına çok düşkün olup onları soğuğa karşı korur ve büyüyünceye kadar 2 yıl özenle bakar. Boz ayılar yaklaşık 40 yıl kadar yaşarlar."