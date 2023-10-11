Kaz Dağları'nın eteklerindeki ormanlık alanda ağaca tırmanan ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki ormanlık alanda bir ağaca tırmanan ayı yavrusunu, yolcu taşıyan taksici cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki ormanlık alanda bir ağaca tırmanan ayı yavrusunu, yolcu taşıyan taksici cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaz Dağları'nın eteklerindeki Aşağıçavuş köyüne ilçe merkezinden yolcu taşıyan taksici Ümit Aynalı (43), yol kenarında mola verdikleri sırada ormanlık alandaki bir ağacın üzerinde ayı yavrusu olduğunu fark etti.

Bunun üzerine Aynalı ve taksideki yolcular, yakından görmek için ayı yavrusunun yanına gitti.

Aynalı, ayı yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntülerken yanındaki bir yolcu da esprili şekilde ayı yavrusuna seslendi.

Ümit Aynalı, ayı yavrusunun tepki vermeden ağaç üzerinde beklemesi üzerine anne ayının yakınlarda olabileceğini düşündüklerini, bu nedenle bölgeden kısa sürede ayrıldıklarını söyledi.