ÇOMÜ'de "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Terzioğlu Yerleşkesi Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) önündeki etkinliğe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

48 topluluk, 12 kurum, dernek ve vakfın stant açtığı tanıtım günlerinde temsilcilerle sohbet eden Gökhan ve Erenoğlu, toplulukların yaptığı etkinliklerle ilgili bilgi aldı.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile uğraşmalarının çok önemli olduğu belirterek, bu anlamda yönetim olarak öğrencilerin bu çalışmalarını desteklediklerini ve bu bağlamda çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

İki gün süren etkinlikte öğrenciler ilgi duydukları stantların yetkililerinden bilgiler alıp topluluklara üye oldu.