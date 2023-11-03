Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Şehitlik gezilerini 100. yıl anısına belgesel yaptılar

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Cumhuriyet'in 100. yılında "Çocuk Gözüyle Çanakkale Projesi" kapsamında kısa belgesel film çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehitlik gezilerini 100. yıl anısına belgesel yaptılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Cumhuriyet'in 100. yılında "Çocuk Gözüyle Çanakkale Projesi" kapsamında kısa belgesel film çekti.

        Okul idaresi tarafından her yıl düzenlenen şehitlik turu, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ekim ayının son haftasında 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        57. Alay Şehitliği, Şehitler Abidesi, Conkbayırı, müzeler ve tabyaları gezen öğrenciler, gezi sırasında çektikleri görüntüler ile "Çocuk Gözüyle Çanakkale" adlı belgeseli hazırladı.

        Okulun Müdür Yardımcısı Şehri Biçen, gazetecilere, projenin özellikle Çanakkale ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı yakından göremeyen diğer öğrencilere ulaşması adına önemli olduğunu söyledi.

        Çocukların gözüyle yapılan bir anlatımın bu mekanları göremeyen diğer çocukların ilgisini daha çok çekebileceği fikrinden yola çıktıklarını aktaran Biçen, "Proje, öğrencilerin Çanakkale Savaşları'nın önemini görmelerini sağladı." dedi.

        Öğretmenlerden Fatma Gülşah Karadayı da çocukların tarihi mekanlarda çok duygulandıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projenin amacı kurtuluş mücadelesine giden yolun Çanakkale'den başladığı konusunda farkındalık yaratmak. Öğrencilerimiz Conkbayırı'nda Anafartalar Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal'in hayatını kurtaran saatin hikayesini, cepheler arasındaki mesafenin birkaç metre olduğunu ve daha nice kahramanlık destanını heyecanla dinledi ve anlattılar." diye konuştu.

        Öğretmen Aysel Cihan Karaman'ın Cumhuriyetin 100. yılına ithafen yazdığı Çanakkale Marşı'nı da seslendiren öğrenciler, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri andı.

        Projede ayrıca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Orhan Keskin, öğretmenleri Ayfer Kopça ve Levent Erten de görev aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü

        Benzer Haberler

        Lapseki'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı
        Lapseki'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı
        Gelibolu peynir helvası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
        Gelibolu peynir helvası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
        Çanakkale'de taksilerde 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de taksilerde 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 69 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 69 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 140 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 140 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
        Ezine'de kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri veril...
        Ezine'de kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri veril...