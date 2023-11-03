Şehitlik gezilerini 100. yıl anısına belgesel yaptılar

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Cumhuriyet'in 100. yılında "Çocuk Gözüyle Çanakkale Projesi" kapsamında kısa belgesel film çekti.

Okul idaresi tarafından her yıl düzenlenen şehitlik turu, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ekim ayının son haftasında 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

57. Alay Şehitliği, Şehitler Abidesi, Conkbayırı, müzeler ve tabyaları gezen öğrenciler, gezi sırasında çektikleri görüntüler ile "Çocuk Gözüyle Çanakkale" adlı belgeseli hazırladı.

Okulun Müdür Yardımcısı Şehri Biçen, gazetecilere, projenin özellikle Çanakkale ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı yakından göremeyen diğer öğrencilere ulaşması adına önemli olduğunu söyledi.

Çocukların gözüyle yapılan bir anlatımın bu mekanları göremeyen diğer çocukların ilgisini daha çok çekebileceği fikrinden yola çıktıklarını aktaran Biçen, "Proje, öğrencilerin Çanakkale Savaşları'nın önemini görmelerini sağladı." dedi.

Öğretmenlerden Fatma Gülşah Karadayı da çocukların tarihi mekanlarda çok duygulandıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projenin amacı kurtuluş mücadelesine giden yolun Çanakkale'den başladığı konusunda farkındalık yaratmak. Öğrencilerimiz Conkbayırı'nda Anafartalar Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal'in hayatını kurtaran saatin hikayesini, cepheler arasındaki mesafenin birkaç metre olduğunu ve daha nice kahramanlık destanını heyecanla dinledi ve anlattılar." diye konuştu.

Öğretmen Aysel Cihan Karaman'ın Cumhuriyetin 100. yılına ithafen yazdığı Çanakkale Marşı'nı da seslendiren öğrenciler, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri andı.

Projede ayrıca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Orhan Keskin, öğretmenleri Ayfer Kopça ve Levent Erten de görev aldı.