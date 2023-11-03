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        Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

        Çanakkale Deniz Savaşı'ndan önce 3 Kasım 1914'te Çanakkale Boğazı girişine gelen İngiliz ve Fransız gemilerinden açılan ateş sonucu şehit olan 5 subay ve 81 er, törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:04
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        Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı
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        Çanakkale Deniz Savaşı'ndan önce 3 Kasım 1914'te Çanakkale Boğazı girişine gelen İngiliz ve Fransız gemilerinden açılan ateş sonucu şehit olan 5 subay ve 81 er, törenle anıldı.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, 18 Mart 1915'teki Deniz Savaşı'ndan 4,5 ay önce yaşanan olayda şehit düşen askerler için düzenlenen program, Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Köyü Camisi'nde mevlit okutulmasıyla başladı.

        Seddülbahir Kalesi'nin girişinde yer alan İlk Şehitler Anıtı'nda devam eden anma etkinliğinde, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ile vatandaşlar tarafından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Eceabat Müftüsü Sinan Çetin'in şehitler için dua etmesinin ardından Vali Aktaş ve beraberindekiler, İlk Şehitler Kabristanı'na karanfil bıraktı.

        Kaşdemir, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tarihi Alan Başkanlığı olarak yaşanan büyük mücadeleyi, vatan savunmasını asla unutmamak, bu topraklarda doğan Çanakkale ruhunu unutturmamak ve gelecek uşaklara aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

        Her zaman büyük bir güçle, gayretle çalışacaklarını ifade eden Kaşdemir, şöyle konuştu:

        "Çalışmalarımızdaki ilhamı Çanakkale ruhundan alıyoruz. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Cumhuriyet'e giden ilk yolların başladığı ve kurtuluşa olan inancın ortaya çıktığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine ilk çıktığı bu mekanlarda, Çanakkale ruhu da Milli Mücadele ruhu da Cumhuriyet ruhu da asla eksik olmayacak ve kıyamete kadar var olacak. Bir kez daha bize bu toprakları vatan yapanları, bu toprakları kurtaranları, bu topraklarda Cumhuriyet'i kuranları Çanakkale'yi geçilmez yapanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman arkadaşlarını ve kahraman Mehmetçikleri rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz."

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        Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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