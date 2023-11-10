Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:14 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının "MORAD-7" mobil radarı, Ezine açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

        "TCSG-908" botu ekiplerince durdurulan lastik bottaki 38 Afganistan uyruklu kıyıya getirildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk diyor ki…
        Atatürk diyor ki…
        Atatürk'ün ağaç dalı kesmemek için 'yürüttüğü' köşk
        Atatürk'ün ağaç dalı kesmemek için 'yürüttüğü' köşk
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün izini taşıyan 15 mekan
        Atatürk'ün izini taşıyan 15 mekan

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün yönettiği 19'uncu Tümen'e ait bando, mızıkanın fotoğrafı ortaya...
        Atatürk'ün yönettiği 19'uncu Tümen'e ait bando, mızıkanın fotoğrafı ortaya...
        Çanakkale'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan...
        Çanakkale'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan...
        Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın Yönetim Kurulu toplantısı Balıkesir'de ya...
        Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın Yönetim Kurulu toplantısı Balıkesir'de ya...
        Gelibolu'da polisten öğrencilere trafik eğitimi
        Gelibolu'da polisten öğrencilere trafik eğitimi
        Çanakkale'de öğrencilere "su verimliliği" eğitimi verildi
        Çanakkale'de öğrencilere "su verimliliği" eğitimi verildi
        Biga'da "İşletmecilik Eğitiminde Ortak Vizyon Belirleme Konferansı" düzenle...
        Biga'da "İşletmecilik Eğitiminde Ortak Vizyon Belirleme Konferansı" düzenle...