Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının "MORAD-7" mobil radarı, Ezine açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

"TCSG-908" botu ekiplerince durdurulan lastik bottaki 38 Afganistan uyruklu kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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