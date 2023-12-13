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        Gelibolu'dan tekneyle denize açılan balıkçılar yaklaşık 1500 lüfer avladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Furkan Garip, ekibiyle tekneyle 1500 lüfer avladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:02
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        Gelibolu'dan tekneyle denize açılan balıkçılar yaklaşık 1500 lüfer avladı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Furkan Garip, ekibiyle tekneyle 1500 lüfer avladı.

        "Uçar" adlı tekneleriyle limandan dün ayrılan Furkan Garip ve ekibi, Çanakkale Boğazı'nda Bozcaada açıklarında lüfer sürüsüyle karşılaştı. Denize bıraktıkları ağları lüferle dolan balıkçılar, daha sonra Gelibolu'ya döndü.

        Kaptan Furkan Garip, gazetecilere, bir gün boyunca denizde dolaştıklarını, sabaha karşı balık sürüsüne denk geldiklerini söyledi.

        Hemen ağları atarak balığı çevirdiklerini anlatan Garip, "Kaçan kaçtı, kaçamayan da bizim nasibimiz olarak bize kaldı. 1500 lüferle yüzümüz güldü. Allah bereket versin." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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