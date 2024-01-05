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        Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'e "Yeni Zelanda Liyakat Nişanı"

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "2024 yılı Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği" ile ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:48
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        Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'e "Yeni Zelanda Liyakat Nişanı"
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "2024 yılı Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği" ile ödüllendirildi.

        Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda Başbakanlığı ve Kabine Bakanlığının, Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'i ödüllendirildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Kaşdemir'in Yeni Zelanda ve İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarlarının bulunduğu Gelibolu Tarihi Alanı'nın korunmasında ve Yeni Zelanda için ulusal öneme sahip Gelibolu Tarihi Alanı'nda her yıl düzenlenen Anzak Günü anma törenlerinin güvenli şekilde gerçekleşmesine sağladığı katkılardan dolayı Türk Hükümetinin sorumlu üst düzey yetkilisi olarak, Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliğine layık görüldüğü ifade edildi.

        Kaşdemir'in listede yer alan tek Türk olduğunun bildirilen açıklamada, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e liyakat nişanının 2024 yılı içinde Yeni Zelanda Genel Valisi tarafından takdim edileceği aktarıldı.

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