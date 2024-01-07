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        Çanakkale'de lodos etkili oluyor

        Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:42
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        Çanakkale'de lodos etkili oluyor
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        Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

        Saatteki ortalama hızı 33 kilometre olan lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi.

        Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Ayvacık'ın Cemaller köyünde bir dam ve 1 ağılın çatısı zarar gördü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatının kopan parçaları çevreye savruldu.

        İl genelinde zaman zaman hafif yağış da etkili oldu. Lodosun etkisinin yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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