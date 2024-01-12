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        Bigalı öğrenciler Prag yolcusu

        Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında, 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da eğitim ve kültür faaliyetlerine katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:41
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        Bigalı öğrenciler Prag yolcusu
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        Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında, 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da eğitim ve kültür faaliyetlerine katılacak.

        Okul Müdürü Nermin Kunt, gazetecilere, okullarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hazırlanan hibe proje desteğine hak kazandığını söyledi.

        Kunt, "Erasmus Plus Okul Eğitimi Akredite Programı" kısa dönem öğrenci ve eğitim personeli hareketliliği kapsamında kendisiyle İngilizce öğretmeni Firdevs Dokuyucu, öğrenciler Mirac Naz Sadıklı, Cemil Enes Sarıtaş, Busenur Avuç ve Elif Berber'le Prag'a gideceklerini ifade etti.

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