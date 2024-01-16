Biga'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe merkezinde bulunan alışveriş merkezinin üçüncü katındaki restoran bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Biga Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gazetecilere, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

Erdoğan, söndürme çalışmasının ardından soğutma işlemi yapıldığını ifade etti.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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