Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de yarın Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinden bazıları yapılamayacak

        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki bazı seferler iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de yarın Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinden bazıları yapılamayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki bazı seferler iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe'den Gökçeada'ya 04.00 ve 08.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 06.00 ve 10.00 saatlerindeki seferler hariç diğerlerinin iptal edildiği duyuruldu.

        Geyikli-Bozcaada hattında ise aynı nedenle Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin 17.00'ye, Geyikli'den ise saat 19.00 seferinin 18.00'e alındığı belirtilen açıklamada, diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Falyalı davasında karar çıktı!
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Çanakkale'deki orman yangınlarından etkilenen arıcılara petek desteği veril...
        Çanakkale'deki orman yangınlarından etkilenen arıcılara petek desteği veril...
        Çanakkale'de 82 bin 469 öğrenci karne aldı
        Çanakkale'de 82 bin 469 öğrenci karne aldı
        Biga'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Biga'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Uzunhızırlı Göleti su tuttu, göçmen kuşlar geri geldi
        Uzunhızırlı Göleti su tuttu, göçmen kuşlar geri geldi
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale'de üniversiteliler Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla izled...
        Çanakkale'de üniversiteliler Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla izled...