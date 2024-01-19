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        Bayramiç'te motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 19:42 Güncelleme: 19.01.2024 - 19:49
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        Bayramiç'te motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Timurhan Türkeri (27) idaresindeki 17 AAP 280 plakalı motosiklet, ilçe merkezinden Menderes Mahallesi yönüne seyir halindeyken yolda yürüyen Gönül Emekoğlu'na (56) çarptı.

        Kazada, sürücü Türkeri ve Emekoğlu ile motosiklette bulunan Ahmet Cen (20) yaralandı.

        Kulağından yaralanan Cen'e sağlık ekipleri müdahale etti.

        İlk müdahalelerinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Türkeri ve Emekoğlu'nun tedavileri ise sevk edildikleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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