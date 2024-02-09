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        Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

        Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:56
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        Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
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        Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

        Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

        Aynı gerekçeyle söz konusu hatlarda bugün de sabah saatlerinden sonraki seferler iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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