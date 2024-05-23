Lapseki'de ilkokul öğrencilerine vergi bilincine yönelik proje hayata geçirildi

Lapseki'de ilkokul öğrencilerine yönelik vergi bilinci sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırladığı proje iki etapta gerçekleştirilecek.

Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu, 25 Eylül İlkokulu ve İsmail Baykut İlkokulu’nda yapılacak projenin amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine devletin vatandaşa karşı sorumluluklarını, vatandaşların devlete karşı sorumluluklarını anlatmak, verginin önemini belirtmek ve bu konuda toplumun farkındalığını arttırmak olarak belirlendi.