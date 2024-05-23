Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Lapseki'de ilkokul öğrencilerine vergi bilincine yönelik proje hayata geçirildi

        Lapseki'de ilkokul öğrencilerine yönelik vergi bilinci sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:07 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki'de ilkokul öğrencilerine vergi bilincine yönelik proje hayata geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lapseki'de ilkokul öğrencilerine yönelik vergi bilinci sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırladığı proje iki etapta gerçekleştirilecek.

        Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu, 25 Eylül İlkokulu ve İsmail Baykut İlkokulu’nda yapılacak projenin amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine devletin vatandaşa karşı sorumluluklarını, vatandaşların devlete karşı sorumluluklarını anlatmak, verginin önemini belirtmek ve bu konuda toplumun farkındalığını arttırmak olarak belirlendi.

        Proje yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Gümüş'ün yaptığı çalışmada, öğretim görevlileri Çiğdem Helvacıoğlu, Çağdaş Ayas ve Ümran Şahbaz ile öğrenciler Zerrin Sarı, Aleyna Balyalı, Efe Yağız Kıyıcı ile Sudenaz Perkin görev alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalan...
        Çanakkale'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalan...
        Çanakkale'de yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Hazira...
        Çanakkale'de yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Hazira...
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker demirletildi
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker demirletildi
        Çanakkale Belediyesi vergilerin ilk taksitinin mayıs sonunda biteceğini duy...
        Çanakkale Belediyesi vergilerin ilk taksitinin mayıs sonunda biteceğini duy...
        ÇOMÜ'lü öğrenciler "Doğanın Sesi Projesi"ni hazırladı
        ÇOMÜ'lü öğrenciler "Doğanın Sesi Projesi"ni hazırladı