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        Gelibolu'da "Çevre Haftası" Şenliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Çevre Dostu Dost Patiler Derneğinden Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:37 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:39
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        Gelibolu'da "Çevre Haftası" Şenliği düzenlendi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Çevre Dostu Dost Patiler Derneğinden Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        İlçenin sahil kesimindeki Feneraltı çay bahçesinde, Çevre Dostu Dost Patiler Derneği tarafından düzenlenen şenlik, Çöpüne Sahip Çık Vakfı üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, dernek üyelerin ve vatandaşların sahilde çöp toplama etkinliği ile başladı.

        Çöp toplama etkinliğinin ardından çay bahçesinde kermes düzenlendi. Öğrenciler, Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın maskotu haline gelen Atıkcan ile hem oynadı hem de çevre bilinci konusunda bilgilendiler.

        Çevre haftası şenliklerine katılan tüm katılımcılara teşekkür eden Çevre Dostu Dost Patiler Derneği yöneticisi Nevin Gökgöz, "Hepimizin çevre bilinci konusunda zihinlerimize kazınması gereken nokta; doğanın yaşamak için insanoğluna ihtiyacı olmadığı ama insanoğlunun var olduğu sürece yaşamını devam ettirebilmek için doğaya ihtiyaç duymasıdır. Bu konuda her ferdin çevreci olma ve üzerine düşen görevi yapma mecburiyeti vardır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğayı sevelim, yeşili koruyalım." dedi.

        Çevre Haftası etkinlikleri 6 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da Bolayır altı sahilinde de gerçekleştirilecek. Şenliğe, Gazi Süleyman Paşa İlkokulu birinci sınıf öğretmenleri, öğrencileri, dernek üyeleri, vatandaşlar ile Çöpüne Sahip Çık Vakfı maskotu Atıkcan da katıldı.

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