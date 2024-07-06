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        Çanakkale'de falezden düşen kadın yaralandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki falezden düşen kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:07 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:07
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        Çanakkale'de falezden düşen kadın yaralandı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki falezden düşen kadın ağır yaralandı.

        Ezine'ye bağlı Kumburun köyünün sahil kesiminde yer alan Taşkapı'da tek başına kamp yapan R.Ö. (42) falezden düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince başından ağır yaralandığı tespit edilen R.Ö, Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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