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        Lapseki'de meyve üretiminde alternatif kivi yetiştiriciliği denemesi başarılı oldu

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meyve üretiminin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kivi yetiştirici denemesinden başarılı sonuç alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:54
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        Lapseki'de meyve üretiminde alternatif kivi yetiştiriciliği denemesi başarılı oldu
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meyve üretiminin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kivi yetiştirici denemesinden başarılı sonuç alındı.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili yapılan şeftalinin yanı sıra "çay bardağına sığmayan" büyüklükte kirazıyla önemli meyve üretimi merkezlerinden Lapseki'de kivi de yetiştirilmeye başlandı. İlçenin dağ köylerinden Beyçayır'da bazı vatandaşlar, arazilerine deneme amaçlı diktikleri fidanların meyvelerini topluyor.

        Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AA muhabirine, deniz kıyısındaki ilçe merkezine uzak köylerden olan Beyçayır'da dağ havasının hakim olduğunu söyledi.

        Genellikle hayvancılık ve kuru tarımın hakim olduğu bu bölgede kivi yetiştiriciliğine başlandığını belirten Kaçan, "Alternatif ürünler coğrafyamızın her yerinde yetişmeye devam ediyor. Lapseki, her ürünün yetiştiği bir ilçe ve üreticilerimiz de bu konuda çok bilinçli. Biz de üreticilerimizi bilgilendirmeye, onlara güzel ve kaliteli bilgiler vermeye çalışıyoruz." dedi.

        - Merak edip aldığı fidanla köyünde çığır açtı

        Köy Muhtarı Zühtü Acar da iklim olarak Karadeniz Bölgesi'ni andıran Beyçayır'da bugünlerde akşamları serin olduğunu, dışarı montla çıkabildiklerini dile getirdi.

        Köylülerden birinin başlattığı kivi üretimine başka vatandaşların dahil olduğunu anlatan Acar, alternatif ürün konusundaki bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        72 yaşındaki Rukiye Kurdoğlu, birkaç yıl önce ilçe merkezine gelen satıcılardan merak ederek aldığı kivi fidanını bahçesine diktiğini, toprağa uyum sağladığını görünce fidanların sayısını artırdığını bildirdi.

        Bahçesindeki 8 kivi ağacının büyüyüp meyve vermeye başladığını aktaran Kurdoğlu, "Çok güzel meyve veriyorlar, ben de bunları gördükçe çok mutlu oluyorum. Yaşım geçti, genç olsam büyük bir tarlada kivi yetiştirirdim. Bunları gören köylülerimiz de kivi fidanı dikmeye başladı. Her geçen gün yayılıyor." diye konuştu.

        Recep Demiroğlu ise ağaçta yetişen kivileri komşusunda gördüğünü, hoşuna gittiği için 5 fidan alıp üretime başladığını belirtti.

        Demiroğlu, fidanlar büyüyüp iyi verim alabilirse daha fazla alanda kivi üretmeyi hedeflediğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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