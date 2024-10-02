Çanakkale Ayvacık açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" ekibi, Ege Denizi'nin kuzeyindeki hareketli lastik botu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından durdurulan bottaki 6'sı Yemen, 5'i Sudan, 3'ü Filistin, 1'i Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalanarak sahile getirildi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.