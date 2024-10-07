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        Çanakkale Barosunda başkanlığa Ardahan Dikme seçildi

        Çanakkale Barosu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ardahan Dikme getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:01
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        Çanakkale Barosunda başkanlığa Ardahan Dikme seçildi
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        Çanakkale Barosu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ardahan Dikme getirildi.

        Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Hande Keskin ile Ardahan Dikme başkanlığındaki iki listeyle seçime gidildi.

        Üyelerden 328'sinin oyunu alan Ardahan Dikme, Çanakkale Barosunun yeni başkanı oldu. Hande Keskin'e ise 327 oy çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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