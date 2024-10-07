Çanakkale Barosunda başkanlığa Ardahan Dikme seçildi

Üyelerden 328'sinin oyunu alan Ardahan Dikme, Çanakkale Barosunun yeni başkanı oldu. Hande Keskin'e ise 327 oy çıktı.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Hande Keskin ile Ardahan Dikme başkanlığındaki iki listeyle seçime gidildi.

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