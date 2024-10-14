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        Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Çanakkale'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 18:47 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:47
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        Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Çanakkale'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen kovuşturma kapsamında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan T.K, 11 Ekim'de Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

        Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevine ihraçtan dönen emekli albay olduğu öğrenilen T.K, polis ekibince Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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