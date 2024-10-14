Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen kovuşturma kapsamında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan T.K, 11 Ekim'de Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

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