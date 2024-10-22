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        Gelibolu'daki ilkokul öğrencilerinden Tarihi Alan'a ziyaret

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Tarihi Alan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:05 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:10
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        Gelibolu'daki ilkokul öğrencilerinden Tarihi Alan'a ziyaret
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Tarihi Alan'ı ziyaret etti.

        Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sorumluluk alanındaki şehitlikleri ve anıtları gezdi.

        Okul Müdürü Orhan Keskin, Tarihi Alan'a yapılan ziyaret sayesinde öğrencilerin, Türk'ün şanlı tarihinin en şerefli sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin derin hissiyatını, Milli Mücadele dönemi konularını yerinde görerek anlama ve yaşama fırsatı bulduğunu dile getirdi.

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