Gelibolu'daki ilkokul öğrencilerinden Tarihi Alan'a ziyaret

Okul Müdürü Orhan Keskin, Tarihi Alan'a yapılan ziyaret sayesinde öğrencilerin, Türk'ün şanlı tarihinin en şerefli sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin derin hissiyatını, Milli Mücadele dönemi konularını yerinde görerek anlama ve yaşama fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sorumluluk alanındaki şehitlikleri ve anıtları gezdi.

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