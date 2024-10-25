Çanakkale'de şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Bayramiç'ten Ezine'ye giden A.B'nin kullandığı 17 SF 681 plakalı kamyonun ön lastiği Ağaçköy yakınlarında patladı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyon şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ç.A. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.
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