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        Çanakkale'de şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:34 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:39
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        Çanakkale'de şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Bayramiç'ten Ezine'ye giden A.B'nin kullandığı 17 SF 681 plakalı kamyonun ön lastiği Ağaçköy yakınlarında patladı.

        Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyon şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Ç.A. hafif şekilde yaralandı.

        Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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