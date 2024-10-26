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        Gelibolu ilçesinde meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla hizmet içi eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:07
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        Gelibolu ilçesinde meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla hizmet içi eğitim düzenlendi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen eğitim kapsamında meme kanseri bilgilendirme standı açılarak, ziyaretçilere konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Daha sonra, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personellerince "Meme Kanserinde Erken Teşhis ve Tarama" konulu hizmet içi eğitim düzenlenip aile sağlığı merkezleri ziyaret edilerek, çalışanlara ve vatandaşlara meme kanserinin simgesi haline gelen pembe kurdele takıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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