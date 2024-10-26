Gelibolu ilçesinde meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı

Daha sonra, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personellerince "Meme Kanserinde Erken Teşhis ve Tarama" konulu hizmet içi eğitim düzenlenip aile sağlığı merkezleri ziyaret edilerek, çalışanlara ve vatandaşlara meme kanserinin simgesi haline gelen pembe kurdele takıldı.

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