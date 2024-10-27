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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 17.56'da, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 18:10 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:10
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 17.56'da, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.56'da, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 9,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen deprem ile alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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