Çanakkale'de husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı

Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki otogar önünde dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan arkadaşı Ölçek'i silahla vurarak ölümüne neden olan Serdar V, devriye gezen polis ekiplerine teslim olmuştu.

Aralarında husumet bulunan arkadaşı Özgür Ölçek'i silahla vurarak ölümüne neden olan Serdar V'nin Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde husumetlisini takip edip silahla vurarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.

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