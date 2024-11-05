Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi Müzesi 19 Kasım'a kadar ziyarete kapalı olacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Kilitbahir Kalesi'nin ana kulesinde detaylı bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde yer alan Kilitbahir Kalesi Müzesi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 19 Kasım'a kadar ziyarete kapalı olacak.

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