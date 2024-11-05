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        Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi Müzesi 19 Kasım'a kadar ziyarete kapalı olacak

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde yer alan Kilitbahir Kalesi Müzesi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 19 Kasım'a kadar ziyarete kapalı olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 07:46 Güncelleme: 05.11.2024 - 07:46
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        Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi Müzesi 19 Kasım'a kadar ziyarete kapalı olacak
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde yer alan Kilitbahir Kalesi Müzesi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 19 Kasım'a kadar ziyarete kapalı olacak.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Kilitbahir Kalesi'nin ana kulesinde detaylı bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Kilitbahir Kalesi Müzesi'nin, çalışmalar nedeniyle 19 Kasım tarihine kadar ziyarete kapalı olacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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