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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider partisinin Küçükkuyu belde kongresine katıldı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti'nin 8. Olağan Küçükkuyu Belde Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:18
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider partisinin Küçükkuyu belde kongresine katıldı
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti'nin 8. Olağan Küçükkuyu Belde Kongresi'ne katıldı.

        Gider, Tariş Zeytin Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        AK Parti'nin 24, iktidarının da 22'nci yılına girdiğini ifade eden Gider, "Bizim tarihimizde bu kadar uzun süre iktidarda olan bir parti yok. Serbest seçimlerde bu kadar uzun süre iktidar olabilmek her baba yiğidin harcı değil. Bunun için öncelikle Recep Tayyip Erdoğan bir lider gerekir ve sizler gibi de Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından koşan bir ekip gerekir. Ben sizlere bu davanın bir neferi olduğunuz için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP’li belediye başkanlarına arka çıkma konusunu izlediklerini belirten Gider, şöyle devam etti:

        "Verdikleri konserlerle izliyoruz, kapmaya çakıştıkları koltuklarla izliyoruz. Ben bir Türk vatandaşı olarak üzülüyorum. Çünkü demokrasi iktidarın değil muhalefetin olduğu rejimdir. Allah aşkına, ana muhalefet bunlara mı kaldı diye düşünüyorum. Bakın çok yeni bir şey yaşadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir sanatçıya bir konser karşılığında 69 milyon lira para vermiş. Bununla ilgili ne söyleyecekler diye bekliyoruz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. 'İnceliyoruz daha parayı ödemedik' diye. Avukatlığın ve hukukçuluğun ile övünüyorsun ya bu sözleşmeyi imzalamışsın. Genel başkanları bir laf etti, sanatçı yanlış kocası şu bu. Ya 69 milyon liraya gel, bırak milletin karısını kocasını özel hayatını ondan bize ne? CHP'ye bak. Belediye başkanlarının görevden alınmalarının karşısında duran HDP'den çok CHP ama CHP'nin tabanı değil. İstanbul'da miting yapıyor toplayabildiği adam sayısı belli. Atatürk'ün kurduğu parti, devleti yıkmaya çalışanların yanında yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi aklını başına almaz ise bundan da beter olur."

        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile parti yönetimi ve vatandaşlar katıldığı kongrede Belde Başkanlığına Fahrettin Yığın seçildi.

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