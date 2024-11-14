Dardanel Kadın Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu rakipleri belli oldu

TFFKadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Çanakkale Dardanel Kadın Futbol Takımı’nın, 2024-2025 Sezonu lig programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen fikstür programı sonucunda TFF Kadınlar 2. Ligi D Grubu’nda mücadele edecek olan Dardanel Kadın Futbol Takımı, Bağcılarspor, Bakırköy Yenimahalle, Kireçburnu, Pendik, Güven Spor, Sancaktepe BLD Spor, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Tuzla Sahil Spor ile bu sezon grup mücadelesi verecek.

16 Kasım’da başlayacak olan TFF Kadınlar 2. Ligi’nde yer alan 36 takım, bölgesel olarak belirlenen 4 ayrı grupta play-off’a kalmak için yarışacak. Grup aşamasında ilk dörde kalarak play-off oynamaya hak kazanan takımlardan, oynanacak maçlar sonrasında ilk 3’e girme başarısı gösterenler sezon sonunda TFF Kadınlar 1. Ligi’ne yükselecek.