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        Gökçeada ve Bozcaada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

        Çanakkale'de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan karşılıklı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:10
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        Gökçeada ve Bozcaada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak
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        Çanakkale'de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan karşılıklı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki güzergahta arabalı vapur seferleri yarın olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

        Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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