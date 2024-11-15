Gökçeada ve Bozcaada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale'de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan karşılıklı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki güzergahta arabalı vapur seferleri yarın olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.