Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devriye görevi esnasında Namık Kemal Mahallesi'nde eşya yüklenen bir araç şüphelenilerek takibe alındı.

Bir süre takip edilen araçtaki kişilerin şüpheli hareketlerinin de bulunması üzerine girdikleri eve düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2 zanlı yakalandı.