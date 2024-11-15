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        Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 20:53 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:55
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        Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devriye görevi esnasında Namık Kemal Mahallesi'nde eşya yüklenen bir araç şüphelenilerek takibe alındı.

        Bir süre takip edilen araçtaki kişilerin şüpheli hareketlerinin de bulunması üzerine girdikleri eve düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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