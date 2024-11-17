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        Gelibolu Kurtuluş Koşusu 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında planlanan Kurtuluş Günü Koşusu 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:57
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        Gelibolu Kurtuluş Koşusu 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında planlanan Kurtuluş Günü Koşusu 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Anma etkinlikleri kapsamında Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen koşunun 24 Kasım Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

        İlçe girişinde bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu önünden start alacak olan koşu, saat 11.00’de başlayacak, Mehmetçik Gazinosu önünde sona erecek.

        Koşuya katılmak isteyenler başvurularını 22 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar belediyeye yapabilecek.

        Yarışmada erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride birincilere 5, ikincilere 2 bin 500 ve üçüncülere de bin lira ödül verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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