Çanakkale'de kaçak yollara yurda sokulan 63 papağana el konuldu
Çanakkale'de, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen 63 papağana el konulan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'de, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen 63 papağana el konulan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen hayvan türlerine yönelik çalışmada, kentteki 4 iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda, 36'sı sultan, 14'ü monk, 4'ü Amazon, 6'sı derbyan, 3'ü Senegal cinsi 63 papağan ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli P.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
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