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        Çanakkale'de kaçak yollara yurda sokulan 63 papağana el konuldu

        Çanakkale'de, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen 63 papağana el konulan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:02
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        Çanakkale'de kaçak yollara yurda sokulan 63 papağana el konuldu
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        Çanakkale'de, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen 63 papağana el konulan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen hayvan türlerine yönelik çalışmada, kentteki 4 iş yerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 36'sı sultan, 14'ü monk, 4'ü Amazon, 6'sı derbyan, 3'ü Senegal cinsi 63 papağan ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli P.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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